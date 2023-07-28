В Историческом сквере Екатеринбурга появятся деревянные диваны за 800 тысяч рублей

Возле Музея природы в Историческом сквере Екатеринбурга появятся диваны и скамьи из переработанного дерева. Уличную мебель собирается приобрести мэрия, потратив на это 803 тыс. рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, будет закуплено два помоста с уличными скамьями, арка со скамьями и шесть двусторонних уличных дивана. Окончание подачи заявок - 9 августа. Мебель будет установлена через 35 дней после подписания контракта с поставщиком.

Средства собираются выделить из гранта для развития туристического центра Екатеринбурга. Напомним, что сумма гранта, полученного уральской столицей в 2022 году, составляет 215 млн рублей.