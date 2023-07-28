В СКР назвали точное количество пострадавших в крушении Ми-8 в республике Алтай

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР заявили, что в результате крушения в республике Алтай вертолета Ми-8 пострадали 12 человек.

По данным следствия, днем 27 июля Ми-8, летевший по маршруту Карасук – Тюнгур – Белeха – Тюнгур – Карасук, при заходе на посадку в районе села Тюнгур хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и опрокинулся на правый бок. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, 12 получили различные травмы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося – они расследуют возбужденное из-за трагедии уголовное дело.