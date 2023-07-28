В говяжьих сосисках челябинского мясоперерабатывающего предприятия нашли свинину

В говяжьих сосисках и сардельках, которые выпускали на челябинском мясоперерабатывающем предприятии, обнаружили свинину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, пробы продукции были отобраны в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в столовой города Ясный Оренбургской области. В ходе исследования в продукции обнаружили видоспецифичная ДНК свиньи, не заявленная производителем в составе.

Предприятию объявлено предостережение. Приостановлено действие декларации о соответствии ЕАЭС на данные колбасные вареные мясные изделия.