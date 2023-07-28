Приверженность традиционным ценностям объединяет россиян и африканцев – Путин

Владимир Путин уже который день продолжает заверять африканских лидеров в намерении укрепить связи. Сегодня он заявил: "Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке. Мы должны вернуться к этой практике".

Также президент России считает, что у африканцев и россиян много общего в духовном плане. "Традиционные ценности — "основа существования", а приверженность им объединяет РФ с подавляющим большинством жителей Африки", - сказал президент России в рамках форума "Россия – Африка".