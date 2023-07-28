28 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Миронов и Лантратова призвали ввести сертификаты для бедных и многодетных для сбора детей в школу

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова направили на имя вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением ввести денежные сертификаты для детей из малообеспеченных и многодетных семей для сбора в школу.

Они отмечают, что это существенная статья расходов для россиян. По данным сервиса Flexipay, в 2022 году для покупки необходимых учащимся школ предметов граждане РФ оформили около 500 тыс. платежей в рассрочку, что почти в 2,5 раза больше показателей предыдущего года. 

Размер сертификата предлагается 22,3 тыс. рублей для мальчиков и 26,8 тыс. рублей для девочек. И предусмотреть ежегодную индексацию на уровне инфляции.

В прошлом году исследование сервиса "Зарплата.ру" показало, что половина родителей России берут отпуск в августе, чтобы собрать ребенка в школу. Расходы только у 18% родителей составляют 15-20 тысяч, а у 82% - более 20 тысяч, в том числе у 19% - от 20 до 30 тысяч, а у 14% - более 50 тысяч рублей.

Теги: школа, сборы в школу


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