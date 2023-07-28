Песков: Киев даже в непростой ситуации отвергает возможность переговоров

Киев, даже находясь в сложном положении, отказывается от любой возможности диалога по урегулированию ситуации с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они отвергают возможность каких-либо переговоров", - цитирует его ТАСС. Песков отметил, что изменений на треке украинского урегулирования нет.

По словам представителя Кремля, российская сторона остается открытой для переговоров.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил со ссылкой на неназванный источник, что официальные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в июле этого года. На это якобы указывают секретные встречи дипломатов, которые проходят в Европе. Песков заявлял, что Кремлю ничего об этом неизвестно.