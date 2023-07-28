Мизулина предлагает создавать рабочие группы по скандальным законопроектам

Сенатор Елена Мизулина предлагает создавать рабочие группы, которые будут следить за правоприменительной практикой по законопроектам, которые вызвали большой общественный резонанс или критику.

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"Всегда какой-то закон, который после принятия Думой вызывает большой общественный резонанс, в его основе всегда есть какое-то иное понимание какой-то нормы, нежели то, которое вложили разработчик и законодатель. И мы не можем это игнорировать. Комитет предлагает по законам, которые имеют такой огромный общественный резонанс и критику после их принятия Государственной думой, организовывать специальный мониторинг, сопровождение", - цитирует Мизулину РБК.

По мнению сенатора, в группы могли бы входить разработчики законопроектов, сенаторы и, возможно, критики.

После вступления закона в силу группа будет проводить круглый стол или заседания, где даст разъяснение вызвавших критику положений.

"Возможно, эти рекомендации предупредят ошибочную правоприменительную практику в ином истолковании, ибо правоприменители — это те же граждане, и они могут истолковывать закон так, как истолковывают его критики закона, а не как замысливали законодатель и разработчик", - полагает сенатор.