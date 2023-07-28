В Екатеринбурге завершают работы по строительству моста через реку Исеть

Компания "Атомстройкомплекс" завершает работы по строительству пешеходного моста через реку Исеть в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, новый путепровод в районе ТРЦ "Глобус" будет сдан уже в сентябре. На объекте строители уложили асфальтное покрытие и приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу освещения. Общая длина моста, который соединит для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечит доступность остановок общественного транспорта, составит 50 метров.

Возведение моста – это первый этап масштабного проекта, который включает благоустройство улицы Водоемной и строительство съезда с Кольцовского тракта, строительство очистных сооружений. Все работы, включая разработку проекта и благоустройство, выполняет "Атомстройкомплекс". Второй и третий этапы, как обещают в компании, будут завершены в 2024 году.

"Помимо обновления проезжей части, предназначенной для движения автомобилей, мы благоустраиваем пешеходные и велодорожки, вдоль улицы Водоемная. Также будут установлены скамейки и велопарковки. Проект предусматривает озеленение территории с высадкой деревьев и других зеленых насаждений. Поскольку в перспективе администрация Екатеринбурга планирует запустить движение общественного транспорта вдоль улицы, выполняются работы по выделению остановок с установкой павильонов", - отметила руководитель проектов "Атомстройкомплекса" Наталья Парамонова.

На очистных сооружениях уже завершено строительство накопительного резервуара и проведены гидравлические испытания. Ведутся подготовительные работы для монтажа технологического оборудования и благоустройства площадки. Затем специалистам подрядчика предстоит сложная работа по установке систем автоматизации и ее настройке.

Второй и третий этап будут строить с применением такого механизма, как инфраструктурно-бюджетный кредит. С помощью ИБК "Атомстройкомплекс" уже возводит губернаторский лицей на 1 тысячу 200 мест в микрорайоне Солнечный и взрослую поликлинику в Академическом площадью более 16 тысяч квадратных метров.