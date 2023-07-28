В Екатеринбурге завершают работы по строительству моста через реку Исеть

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге завершают работы по строительству моста через реку Исеть

Компания "Атомстройкомплекс" завершает работы по строительству пешеходного моста через реку Исеть в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, новый путепровод в районе ТРЦ "Глобус" будет сдан уже в сентябре. На объекте строители уложили асфальтное покрытие и приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу освещения. Общая длина моста, который соединит для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечит доступность остановок общественного транспорта, составит 50 метров.

Возведение моста – это первый этап масштабного проекта, который включает благоустройство улицы Водоемной и строительство съезда с Кольцовского тракта, строительство очистных сооружений. Все работы, включая разработку проекта и благоустройство, выполняет "Атомстройкомплекс". Второй и третий этапы, как обещают в компании, будут завершены в 2024 году.

улица Водоемная в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Помимо обновления проезжей части, предназначенной для движения автомобилей, мы благоустраиваем пешеходные и велодорожки, вдоль улицы Водоемная. Также будут установлены скамейки и велопарковки. Проект предусматривает озеленение территории с высадкой деревьев и других зеленых насаждений. Поскольку в перспективе администрация Екатеринбурга планирует запустить движение общественного транспорта вдоль улицы, выполняются работы по выделению остановок с установкой павильонов", - отметила руководитель проектов "Атомстройкомплекса" Наталья Парамонова.

На очистных сооружениях уже завершено строительство накопительного резервуара и проведены гидравлические испытания. Ведутся подготовительные работы для монтажа технологического оборудования и благоустройства площадки. Затем специалистам подрядчика предстоит сложная работа по установке систем автоматизации и ее настройке.

Второй и третий этап будут строить с применением такого механизма, как инфраструктурно-бюджетный кредит. С помощью ИБК "Атомстройкомплекс" уже возводит губернаторский лицей на 1 тысячу 200 мест в микрорайоне Солнечный и взрослую поликлинику в Академическом площадью более 16 тысяч квадратных метров.

Теги: мост, Исеть, строительство, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети