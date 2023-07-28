За первое полугодие 2023 года адресную помощь в рамках социального контракта получили 785 жителей Владимирской области

Во Владимирской области продолжается предоставление государственной помощи на основании социального контракта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, на эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Полученные по социальному контракту средства можно направить на развитие ИП, ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на продукты первой необходимости, одежду, лекарства.

Как сообщили в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области, адресную помощь на основании социального контракта на сумму 171,6 млн рублей в регионе с начала этого года получили 785 человек (за аналогичный период 2022 года – 688 человек). Из них 373 человека направили выплаты на осуществление предпринимательской деятельности, 255 человек – на поиск работы, 110 человек – на выход из трудной жизненной ситуации и 47 человек – на ведение личного подсобного хозяйства.

В этом году на предоставление жителям региона помощи на основании соцконтракта будет направлено 371,5 млн рублей, в том числе почти 327 млн рублей – из федерального бюджета.

Заявление на предоставление государственной социальной помощи на основании соцконтракта можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Их контактные данные размещены на сайте Министерства социальной защиты населения (https://social33.ru/uchrezhdeniya/otdely-sotsialnoj-zashchity-naseleniya/).