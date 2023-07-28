Концессионное соглашение по созданию межвузовского кампуса в Тюмени рассмотрят 31 июля

Депутаты Тюменской областной думы 31 июля рассмотрят концессионное соглашение по созданию межвузовского кампуса в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопрос будет включен в повестку внеочередного заседания. Сегодня инициативу поддержали депутаты комитета по экономической политике и природопользованию. Комитет рекомендовал одобрить проект соглашения.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов прокомментировал инициативу.

"Самое лучшее инвестирование средств — в образование, в будущие поколения. Уверен, что вложенные средства вернутся прорывными идеями, интересными разработками, созданием новых производств, ростом промышленности, развитием инфраструктуры. Все это сделает наш город еще более современным, прогрессивным и привлекательным для жизни", - заявил он.

В соответствии с проектом на территории кампуса построят:

технопарк;

конгресс-центр;

многофункциональный спортивный зал с бассейном и ледовой ареной;

учебно-лабораторный корпус;

Центр поддержки и развития талантливой молодежи;

четыре общежития практически на 5 000 мест;

гостиницу.

Проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу внес на рассмотрение депутатов губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Возведение таких научно-образовательных комплексов – часть нацпроекта "Наука и университеты". Участие концессионера определено правилами отбора. У нас есть уникальный шанс при строительстве снизить нагрузку на областной бюджет. Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное – средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% – деньги инвестора", - заявил он.

Кампус разместится вдоль улицы Мельникайте на берегу озера Круглое. На территории лесопарка им. Ю.А. Гагарина никакие работы проводиться не будут.