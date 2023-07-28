Концессионное соглашение по созданию межвузовского кампуса в Тюмени рассмотрят 31 июля 

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Концессионное соглашение по созданию межвузовского кампуса в Тюмени рассмотрят 31 июля 

Депутаты Тюменской областной думы 31 июля рассмотрят концессионное соглашение по созданию межвузовского кампуса в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопрос будет включен в повестку внеочередного заседания. Сегодня инициативу поддержали депутаты комитета по экономической политике и природопользованию. Комитет рекомендовал одобрить проект соглашения.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов прокомментировал инициативу.

"Самое лучшее инвестирование средств — в образование, в будущие поколения. Уверен, что вложенные средства вернутся прорывными идеями, интересными разработками, созданием новых производств, ростом промышленности, развитием инфраструктуры. Все это сделает наш город еще более современным, прогрессивным и привлекательным для жизни", - заявил он.

В соответствии с проектом на территории кампуса построят:

  • технопарк;
  • конгресс-центр;
  • многофункциональный спортивный зал с бассейном и ледовой ареной;
  • учебно-лабораторный корпус;
  • Центр поддержки и развития талантливой молодежи;
  • четыре общежития практически на 5 000 мест;
  • гостиницу.

Проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу внес на рассмотрение депутатов губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Возведение таких научно-образовательных комплексов – часть нацпроекта "Наука и университеты". Участие концессионера определено правилами отбора. У нас есть уникальный шанс при строительстве снизить нагрузку на областной бюджет. Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное – средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% – деньги инвестора", - заявил он.

Кампус разместится вдоль улицы Мельникайте на берегу озера Круглое. На территории лесопарка им. Ю.А. Гагарина никакие работы проводиться не будут.

Теги: кампус, проект, софинансирование, концессия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 14:45 Мск Проект концессии по строительству межвузовского кампуса в Тюмени внесут на рассмотрение в думу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети