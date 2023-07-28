Власти Владимирской области предпринимают меры по возрождению кинотеатра «Художественный» в столице региона

Старейший кинотеатр Владимира «Ампир», известный большинству жителей города как «Художественный», пережил почти четверть века безвременья, из которых более 10 лет он и вовсе простоял закрытым, постепенно разрушаясь.

На муниципальном уровне проблема реставрации архитектурного памятника и возрождения кинотеатра оказалась практически неразрешимой. Совет народных депутатов Владимира и глава города Дмитрий Наумов приняли решение о передаче здания кинотеатра в областную собственность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, по распоряжению губернатора Александра Авдеева из регионального бюджета выделены около 7 млн рублей на научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, который передан на баланс ГБУК ВО «Киноцентр». У главы региона чёткая позиция: кинотеатр необходимо реставрировать и возобновлять кинопоказы.

27 июля состояние объекта оценили заместитель губернатора Владимир Куимов, министр культуры Ольга Демина, начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Мария Волозина и директор ГБУК ВО «Киноцентр» Елена Ермакова.

«Изначально здесь был купеческий особняк 1788 года постройки. В 1913 году здание реконструировали под электрокинотеатр «Ампир». В 1978 году памятник был поставлен на охрану. Но у него оказалась непростая судьба. Состояние всех длительно не используемых объектов, к сожалению, ухудшается, – прокомментировала Мария Волозина. – Исследование здания «Художественного» позволит принять проектные решения, необходимые для его сохранения, предусмотрев и его приспособление под современное использование с насыщением кинотеатра всеми самыми современными технологическим функциями».

«Работы предстоит много: это непростой объект для восстановления и приспособления к современным требованиям безопасности, комфорта и технической оснащённости. Научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, как и ПСД на её основе, мы должны сделать за счёт областного бюджета. А вот дальше будем привлекать и федеральные программные средства. Будем рады и меценатам. Параллельно с разработкой научно-проектной документации начинаем создавать концепцию кинотеатра. Хотим привлечь к этому и неравнодушных к судьбе памятника горожан. Мы создадим в соцсетях специальную страницу для того, чтобы информировать жителей города и области о ходе работ. Там же можно будет делиться и информацией по истории памятника, и своим видением его будущего: предложениями по дизайну, концептуальному наполнению. Для молодых архитекторов и дизайнеров – отличный повод реализовать свой творческий потенциал. Приглашаем гражданское сообщество активно включиться в этот творческий процесс», – обратился к горожанам Владимир Куимов.