Дети из Тюменской области и Краснодона и Краснодонского района провели дистанционную дружескую встречу

Дети из Тюменской области и Краснодона и Краснодонского района провели дистанционную дружескую встречу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Телемост связал порядка 70 ребят из тюменской "Ребячьей республики" и крымского "Паруса". Юные краснодонцы отдыхают этим летом в Евпатории благодаря региону-шефу.

Во время визита в "Ребячью республику" губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что одно из приоритетных направлений для совместной работы с подшефным районом — развитие детской дипломатии и реализация совместных проектов для укрепления дружеских связей.

Итогом общения по телемосту между детьми стали договоренности о проведении совместной акции "Друг по переписке" и формировании предложений о совместных мероприятиях.

Президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова пригласила краснодонцев принять участие в Областном форуме детских идей "Лидеры Мы вместе", поэтому в ближайшие дни для ребят в "Парусе" пройдут образовательные вебинары по социальному проектированию.

Напомним, между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве.