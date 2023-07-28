В Сочи закрыли канатные дороги из-за ливней

На курорте "Красная Поляна" в Сочи приостановлена работа кантатных дорог из-за ливней.

"Канатные дороги закрыты до улучшения погодных условий", – говорится в сообщении телеграмм-канала курорта.

Кроме того, из-за шторма в море закрыты сочинские пляжи.

МЧС по Краснодарскому краю предупреждало, что на территории региона c 27 по 28 июля ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с.

Ранее в шести муниципалитетах края вводили режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. Были подтоплены жилые дома, велась эвакуация населения и туристов. Из-за подтоплений в результате ливней на Кубани как минимум пять человек погибли.