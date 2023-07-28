Украинская саблистка Харлан объяснила свое поведение после поединка с россиянкой

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что у нее были договоренности с главой Международной федерации фехтования по поводу поединка со спортсменкой из России. Якобы, Эммануэль Кациадаксис разрешил ей в качестве исключения не пожимать руку сопернице после поединка, а соприкоснуться с ней клинками.

"Я думала, что у меня есть его (главы федерации – прим. ред.) заверение на всякий случай, но, видимо, нет", - сказала Харлан в видеообращении, которое разместила в своих соцсетях.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", - заявила спортсменка.

Она не пояснила, была ли россиянка Анна Смирнова в курсе договоренностей украинки с Кациадаксисом.

Харлан не стала пожимать руку проигравшей сопернице после поединка, хотя это предусмотрено правилами. Ее дисквалифицировали, она не сможет продолжить выступление на чемпионате мира в Милане. Смирнова выступала на турнире под нейтральным флагом, не представляла Россию.