28 Июля 2023
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Фото: кадр из трансляции FIE Fencing Channel на YouTube

Украинская саблистка Харлан объяснила свое поведение после поединка с россиянкой

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что у нее были договоренности с главой Международной федерации фехтования по поводу поединка со спортсменкой из России. Якобы, Эммануэль Кациадаксис разрешил ей в качестве исключения не пожимать руку сопернице после поединка, а соприкоснуться с ней клинками.

"Я думала, что у меня есть его (главы федерации – прим. ред.) заверение на всякий случай, но, видимо, нет", - сказала Харлан в видеообращении, которое разместила в своих соцсетях.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", - заявила спортсменка.

Она не пояснила, была ли россиянка Анна Смирнова в курсе договоренностей украинки с Кациадаксисом.

Харлан не стала пожимать руку проигравшей сопернице после поединка, хотя это предусмотрено правилами. Ее дисквалифицировали, она не сможет продолжить выступление на чемпионате мира в Милане. Смирнова выступала на турнире под нейтральным флагом, не представляла Россию.

Теги: ольга харлан, анна смирнова, чемпионат мира, сабля, фехтование


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Ранее 27.07.2023 16:15 Мск Украинскую саблистку дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ пожать руку россиянке

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