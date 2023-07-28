В Екатеринбурге сотрудникам предприятия выплатили около 7 млн долгов по зарплате

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед работниками местного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о ЗАО "Уралэнерго-Союз". Проверка показала, что на предприятии образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 29 сотрудниками на общую сумму свыше 6,8 млн рублей.

В итоге директор организации получил представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.

Как добавили в прокуратуре, после проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Надзорное ведомство уже взяло на контроль ход расследования.