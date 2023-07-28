Совфед утвердил повышение призывного возраста до 30 лет

Совет Федерации утвердил расширение призывного возраста с 18-27 до 18-30 лет. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, как начинался призыв с 18 лет, так и продолжится, как служили один год, так и будут служить.

"Считаю, что для призывников это – дополнительная возможность, чтобы он смог реализовать свою конституционную обязанность и отслужить в армии", - сказала Матвиенко.

По ее словам, меняется только верхняя граница призывного возраста, а обсуждали в итоге то, чего в документе не было.

"Сенаторы, депутаты всех уровней – публичные люди, мы должны быть ответственными за каждое произнесенное слово", - сказала Матвиенко.

Ранее вопрос о расширении призывного возраста вызвал некоторые разногласия между комитетами по обороне в Госдуме и в Совете Федерации. Так, глава сенаторского комитета Виктор Бондарев заявил, что готов одобрить только ту версию законопроекта, которую изначально предлагало Минобороны – с повышением не только верхней, но и нижней границы призывного возраста (то есть призыв с 21 до 30 лет). Но в день принятия документа в Госдуме глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Совфеде "передумали" и теперь поддерживают просто расширение призывного возраста (чтобы он был 18-30 лет). Также спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат думскую версию законопроекта.