28 Июля 2023
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Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В "Кольцово" остановили пассажира с 5 килограммами табака из ОАЭ

Авиапассажир "Кольцово" решил провезти в Екатеринбург из ОАЭ 5 кг табака для кальяна. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При прохождении таможенной границы у екатеринбуржца в багаже обнаружили 20 упаковок табака по 250 г. Мужчина пояснил, что является любителем ароматного дыма, а потому, будучи в Шарм-эль-Шейхском дьюти-фри, решил хорошенько закупиться. К сожалению, он забыл уточнить таможенные правила.

конфискованный табак в Кольцово(2023)|Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

конфискованный табак в Кольцово(2023)|Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

"Согласно действующим нормам один совершеннолетний пассажир имеет право перемещать 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 "стиков", или 250 г табака. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке", - пояснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

В отношении екатеринбуржца возбуждено административное дело по факту нарушения запретов и ограничений товаров. Ему грозит штраф и конфискация товаров.

Напомним, в этом месяце Госдума ограничила для россиян "перемещение немаркированной никотиносодержащей продукции по территории страны".

Теги: Кольцово, табак, кальян, ОАЭ


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