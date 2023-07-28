В Магнитогорске с экс-сотрудницы университета, осужденной за взятки, взыскали 724 тысячи рублей

В Магнитогорске с бывшей сотрудницы МГТУ имени Носова взыскали коррупционный штраф в размере 724 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

Доцент была осуждена за получение взятки. Она вносила заведомо ложные сведения о сдаче экзаменов за взятки. Всего ею было получено 18 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 724 тыс. рублей.

Судебные приставы наложили арест на ее земельный участок. "Уже на стадии его реализации должница погасила остаток штрафа в размере 362 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и расходы на совершение исполнительных действий в размере четырех тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.