Власти издали постановление о вакцинации в новом эпидемическом сезоне

В новом эпидемическом сезоне 2023-2024 гг. властям регионов рекомендовано вакцинировать от гриппа не менее 60% населения, в том числе не менее 75% от численности лиц из "групп риска", предусмотренных нацкалендарем. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня, опубликованном накануне.

Постановление относится к "профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". При этом контрольные цифры вакцинации относятся только к гриппу. Что касается ковида, то даются только рекомендации без конкретных цифр. В частности, больницам нужно принять дополнительные меры для диагностики ковида и внебольничных пневмоний.

Важным является то, что региональным властям рекомендовано, а не приказано, обеспечить проведение мероприятий по профилактике этих заболеваний. У граждан, как и ранее, также нет обязанности вакцинироваться. Впрочем, формально ее никогда и не было, но в 2021 г. был задействован админресурс через угрозу отстранения от работы.