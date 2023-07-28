На Олимпиаду в Париже смогут поехать единицы российских спортсменов – ОКР

На Олимпийские игры в Париже в 2024 году смогут поехать единицы российских спортсменов, считает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Рекомендации и критерии [МОК] изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты", - говорится в заявлении Позднякова в Telegram.

Накануне скандалом закончился поединок украинской и российской саблисток на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой, которая выступала не под российским, а под нейтральным флагом. Харлан дисквалифицировали, она лишилась возможности продолжить выступление на чемпионате. Тем не менее, спортсменка заявила, что не жалеет о своем поступке и призвала пересмотреть существующие правила из-за "меняющегося мира".