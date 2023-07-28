28 Июля 2023
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Происшествия В России
Фото: Mark Renders / Getty Images

ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по Токмаку в Запорожье, погибла женщина

ВСУ трижды ударили ракетами по частному сектору города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Еще один местный житель получил ранения, он находится в больнице.

Балицкий также сообщил, что вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался, его обезвредят саперы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что по селу Журавлевка 21 июля выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО.

Напомним, американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

Теги: всу, кассетные боеприпасы, токмак


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