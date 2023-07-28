28 Июля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: RT

Россия списала странам Африки долги на 23 миллиарда долларов – Путин

Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд, Москва направит на эти цели еще $90 млн, заявил Владимир Путин на саммите "Россия – Африка".

Президент России сегодня продолжил раздавать щедрые обещания по сотрудничеству с африканским континентом. Так, Россия предлагает содействие в урегулировании на континенте, готова обучать военных, отметил президент.

Также Кремль готов способствовать увеличению влияния африканских государств в мировой политике: "Заметно возрос авторитет африканских региональных структур, в первую очередь Африканского союза, как выразителя мнений и устремлений всего макрорегиона. Россия активно поддержала инициативу предоставить Афросоюзу место в G20. Это было бы, действительно, правильным решением, отражающим реалии и расстановку сил в современном мире. Готовы в практическом плане рассматривать предложения по представительности африканцев в целом в структурах ООН. В том числе в контексте разрабатываемой реформы Совета безопасности. Полагаем, что пришло время исправить историческую несправедливость по отношению к африканскому континенту".

Также РФ "намерена и далее помогать развитию африканского континента, предоставляя торговые преференции".

Кроме того, Москва поможет странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России.

"И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки", - подытожил президент России.

Напомним, накануне Путин пообещал бесплатные поставки зерна за российский счет самым бедным государствам Африки.

Теги: африка, долги, сотрудничество, владимир путин


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