В Качканаре большегруз врезался в фасад жилого дома

В Качканаре произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого большегруз влетел в стену жилого дома, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла сегодня около 9.00 на ул. Свердлова, в районе дома 26. 38-летний водитель грузовика "Freightliner", груженного асфальтоукладчиком, двигался по проспекту Дружинников в сторону улицы Свердлова. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дом, попутно зацепив припаркованные "Volkswagen Tiguan" и "Hyundai Elantra". На первом этаже здания находится офисное помещение.

Сотрудники автоинспекции установили, что водитель большегруза - житель Екатеринбурга - трижды привлекался к административной ответственности по ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ, ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ, 12.16 ч.6 КоАП РФ - за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков, за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги. На момент ДТП водитель был трезв.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал - в припаркованных автомобилях людей не было. Сами машины получили механические повреждения.

Сотрудники полиции уже провели все необходимые процессуальные действия и опросили очевидцев происшествия.