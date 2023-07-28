28 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Стали известны подробности создания визит-центра для туристов на уральском перевале Дятлова

Стало известно, чем будет заниматься визит-центр, который создается на знаменитом на Урале перевале Дятлова. Подробности на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге раскрыла директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова (на фото).

Напомним, о создании визит-центра на перевале Дятлова было объявлено весной этого года. Сообщалось, что там появятся новые объекты размещения для разных ценовых групп – от сегмента "эконом" до сегмента "люкс".

Как сообщила сегодня Эльмира Туканова, создание визит-центра на севере Свердловской области – это необходимость.

"Визит-центр будет информировать туристов о безопасности и будет рекомендовать аттестованных экскурсоводов. Также он будет предоставлять услуги гидов, инструкторов и проводников. Кроме этого, планируется, что данный визит-центр будет ориентировать по другим услугам. Это прокат оборудования, приобретение недостающего оборудования или вышедшего из строя. Также будут предлагаться услуги туроператоров, которые оказывают услуги в сфере активного туризма", - рассказала Туканова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, сейчас вместе с администрацией Ивдельского городского округа прорабатывается проект туристического центра.

"Я думаю, что в 2024-м году этот проект будет полностью реализован", - добавила Эльмира Туканова.

Напомним, ранее в Уральской ассоциации туризма отмечали, что организация турпоездок на перевал Дятлова является весьма сложной задачей.

Теги: визит-центр, перевал Дятлова, туризм


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