28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Все условия для бесперебойных поставок российской нефти выполнены, - МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поговорил с вице-премьером России, куратором сферы энергетики Александром Новаком. Они договорились, что все условия для бесперебойной поставки газа и нефти из России в Венгрию будут выполнены, никаких проблем и перебоев с поставками не ожидается.

По словам Сийярто, Новак заверил, что российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты, поставки будут идти бесперебойно со всех точек зрения, так что мы можем быть спокойны относительно подготовки к зиме, пишет "Ъ".

Напомним, ранее послы Евросоюза не смогли договориться на закрытых переговорах по новому пакету санкций против России. По словам европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран. Кроме того, Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям.

Теги: МИД Венгрии, министр, Петер Сийярто, Александр Новак, нефть


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