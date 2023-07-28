Делягин считает, что Правительство задумалось о развитии малых городов

Правительство РФ взялось за развитие малых городов, считает зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отмечает в статье на своем сайте, что примечателен сам факт выступления премьера Михаила Мишустина на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", а также заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, что "тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивна". Это может быть свидетельством отказа власти от "либеральной концепции сгона России в агломерации", полагает Делягин. Ведь Россия – страна не мегаполисов, а малых городов, в которых живет 40 млн человек, а еще 30 млн – на селе.

Напомним, в России действует Стратегия пространственного развития на период до 2025 года, которую в 2019 году резко раскритиковала Общественная палата РФ за порочность главной идеи - концентрировать население в мегаполисах, а на малые города и сельскую местность махнуть рукой. Притом что 37% сел имели проблемы с канализацией, 32% не имели газоснабжения, 28% - водоснабжения, 29% испытывали проблемы с вывозом мусора, а 11% - с электроснабжением. Также 49% сел не имели центров дополнительного образования детей, 48% - спортплощадок, 40% - интернета.

"Вероятно, на наших глазах начинается нормализация либеральной Стратегии пространственного развития России, принятой в 2018 году и ориентированной на развитие агломераций при пренебрежении остальной страной. Премьер Мишустин постоянно ездит по регионам и, вероятно, своими глазами видит обезлюживание просторов России, все сильнее грозящее самому нашему существованию. Ведь демографический рост может дополнить экономический только в малых населенных пунктах", - написал Делягин.

В рамках сельской ипотеки на 3,5 года выдано почти 120 тыс. кредитов, причем максимальный размер займа по ставке не выше 3% недавно увеличен Правительством вдвое – до 6 млн. Важным шагом стало расширение всех ипотечных программ на покупку или строительство частных домов, за полгода на эти цели выдано почти 120 тыс. кредитов на почти 1,5 трлн рублей.

На днях во Владивостоке Мишустин заявил, что "улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом для государства, без чего невозможно достичь национальных целей развития". По его словам, именно малые населенные пункты "формируют каркас страны" и нуждаются в поддержке государства.