Минобороны Великобритании вместо Пентагона посылало письма с секретной информацией африканскому союзнику России

Министерство обороны Великобритании по ошибке отправило "некоторое количество" электронных писем с секретной информацией не в Пентагон, а в африканскую страну Мали. Западные СМИ отмечают, что Мали хоть и является одной из беднейших стран мира, армия которой едва ли сможет воспользоваться британскими данными, зато она тесно сотрудничает с Россией. В частности, Мали стала одной из тех африканских стран, которым на саммите "Россия – Африка" Владимир Путин обещал бесплатные поставки зерна.

По данным СМИ, чиновники британского министерства обороны делали ошибки в электронном адресе они пропускали букву "i" в домене почты, то есть вместо .mil (домен Пентагона) писали .ml (национальный домен Мали).

Впрочем, The Times утверждает, что в США чиновники тоже делали такую ошибку.

"Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было по ошибке перенаправлено на неправильный почтовый домен. Мы уверены, что они не содержали никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу операционную безопасность или технические данные. Вся конфиденциальная информация передается через системы, разработанные для минимизации риска неправильного направления", - заявил представитель британского министерства обороны. Впрочем, пресса склонна не доверять этим заявлениям.