Беспилотник упал возле железнодорожных путей в Крыму

Беспилотник упал в районе железнодорожной станции Джанкой в Крыму, найдены его обломки, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. Разрушений и пострадавших нет. На движении поездов инцидент не сказался.

Напомним, 24 июля 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.