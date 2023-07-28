28 Июля 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: t.me/gubernator_46

Беспилотник упал возле железнодорожных путей в Крыму

Беспилотник упал в районе железнодорожной станции Джанкой в Крыму, найдены его обломки, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. Разрушений и пострадавших нет. На движении поездов инцидент не сказался.

Напомним, 24 июля 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.

Теги: беспилотник, крым, джанкой


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