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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми на должность мэра претендуют участник СВО и упаковщик "Уралбумага"

В Перми на конкурс по выбору главы города заявились упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов, сообщает "Ъ".

Со ссылкой на свой источник издание сообщает, что на решение Гайнанова о выдвижении повлиял федеральный тренд на участие участников СВО в политике. Однако, несмотря на то, что участие в СВО и опыт муниципальной службы могут дать некоторое преимущество претенденту, конкурсная комиссия и депутаты скорее всего, отдадут предпочтение кандидату из числа действующих городских или краевых чиновников. Добавим также, что у Ильяса Гайнанова в ГАС "Выборы" есть информация о погашенной судимости по статьям "побои", "истязание", "угроза убийством". Судимость погашена 1 января 2003 года.

Вероятным кандидатом называют министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина. Якобы его согласование в Москве уже практически завершено. Министр 26 июля провел переговоры с руководством администрации Перми — врио главы города Ольгой Андриановой и первым заместителем руководителя Перми Эдуардом Хайруллиным. Обсуждались вопросы, касающиеся проекта строительства крематория в краевом центре.

На данный момент Эдуард Соснин, как и Ольга Андрианова, документы на конкурс не подавали. На конкурс можно заявиться до 3 августа. После чего претенденты представят свои программы развития города конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации губернатора и гордумы. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам думы. Главой станет кандидат, поддержанный большинством думцев.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края.

Теги: Мэр Перми, дума Перми, конкурсная комиссия


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