В Свердловских лесах отменили режим ЧС. Но жарить шашлыки все равно нельзя

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловских лесах отменили режим ЧС. Но жарить шашлыки все равно нельзя

В лесах Свердловской области отменен режим ЧС, введенный из-за пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Последний пожар в регионе, действующий на территории Невьянского района, был локализован накануне, не выходя за границы 2 га. Сейчас на его тушении работает девять сотрудников лесоохраны.

"Других лесных пожаров в Свердловской области не зарегистрировано. Существующая ситуация позволила отменить введенный ранее режим ЧС в лесах региона", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в лесных массивах продолжают работать контрольные патрульные группы, в состав которых войдут представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы.

Снятие режима ЧС не означат отмены особого противопожарного режима и соответствующих ограничений. Свердловчанам по-прежнему запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить прочие пожароопасные работы. Строительные и производственные огневые работы, в числе которых сварка, запуск фейерверков и организация фаер-шоу тоже под запретом. Использовать мангал даже на территории собственного дачного участка тоже не разрешается.

Напомним, что нарушения особого противопожарного режима влекут административную и уголовную ответственность.

Теги: режим ЧС, лес, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети