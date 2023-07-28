В Свердловских лесах отменили режим ЧС. Но жарить шашлыки все равно нельзя

В лесах Свердловской области отменен режим ЧС, введенный из-за пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Последний пожар в регионе, действующий на территории Невьянского района, был локализован накануне, не выходя за границы 2 га. Сейчас на его тушении работает девять сотрудников лесоохраны.

"Других лесных пожаров в Свердловской области не зарегистрировано. Существующая ситуация позволила отменить введенный ранее режим ЧС в лесах региона", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в лесных массивах продолжают работать контрольные патрульные группы, в состав которых войдут представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы.

Снятие режима ЧС не означат отмены особого противопожарного режима и соответствующих ограничений. Свердловчанам по-прежнему запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить прочие пожароопасные работы. Строительные и производственные огневые работы, в числе которых сварка, запуск фейерверков и организация фаер-шоу тоже под запретом. Использовать мангал даже на территории собственного дачного участка тоже не разрешается.

Напомним, что нарушения особого противопожарного режима влекут административную и уголовную ответственность.