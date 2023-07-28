28 Июля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В России могут начать сажать на четыре года и конфисковывать имущество за взятку в 10 тысяч

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий тюремный срок в четыре года. Такое наказание может грозить человеку, получившему взятку в сумме до 10 тыс. руб.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем telegram-канале сообщил, что поправки разработаны им и его коллегами. Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. руб., будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы. У совершивших такое преступление будут конфисковывать имущество.

"По действующему законодательству конфискация не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим", - пишет Пискарев.

Появятся также новые квалифицирующие признаки: "вымогательство", "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "заведомая незаконность действия (бездействия)". Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса, полагает депутат.

"Важно помнить: любая взятка – нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию", - подытожил депутат.

Теги: Василий Пискарев, взятка, 10 тысяч рублей, конфискация имущества


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