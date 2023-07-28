28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В России снова предлагают увеличить штрафы за спам-звонки

Необходимо ужесточить ответственность рекламодателей за недобросовестную рекламу, распространяемую по сетям электросвязи, в том числе спам-звонки. Такой законопроект внесла в Госдуму Брянская областная дума.

Она предлагает внести изменения в КоАП. Отмечается, что некоторые компании, в том числе кредитные и микрофинансовые организации, используют такие методы рекламы, при которой набор номера производится без участия человека, а определить отправителя невозможно, то есть, согласно законодательству, это является спамом. Брянские законодатели считают, что такая деятельность направлена на незаконное обогащение путем неполного предоставления информации.

Предлагается установить за нарушение требований к распространяемой по электросетям рекламе отдельную ответственность в виде штрафов для физлиц в размере до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона. При аналогичной рекламе займов, в которой содержится как минимум одно условие, влияющее на его стоимость, но не указаны все остальные условия кредитов, штрафы увеличиваются до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 1,6 миллиона - для юрлиц.

Первоначально законопроект был внесен Брянской областной думой в июне, сейчас он внесен повторно. Ранее подобные законопроекты уже вносились в Госдуму, но так и не были приняты.

Теги: спам, реклама, штраф


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