28 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Президент Грузии назвала провокацией РФ прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи, что вызвало протесты.

Зурабишвили заявила, что гордится своим народом, "который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию".

Вечером в четверг более сотни граждан Грузии собрались в Батуми на пристани, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту, сообщает ТАСС.

Агентство морского транспорта Грузии пояснило, что лайнер Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в батумский порт из турецкого Трабзона.

Остановка судна в Грузии вызвала недовольство оппозиционеров, которые считают, что лайнер может подпадать под международные санкции. Кроме того, по их мнению, часть находящихся на борту россиян могла посетить Абхазию и Южную Осетию, тем самым нарушив грузинский закон «Об оккупации».

В мае грузинская оппозиция встретила акцией протеста первый рейс из России, прибывший в страну после возобновления авиасообщения.

После приземления самолета из Москвы протестующие попытались прорвать полицейский кордон, однако полиция сумела остановить участников акции протеста.

Теги: грузия, батуми, лайнер, протесты


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