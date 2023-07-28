В первом полугодии число пострадавших от электросамокатов выросло в 3 раза

За первое полугодие 2023 года в ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 1082 человека, что почти в три раза больше показателя 2022 года. Об этом сообщается в обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

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Число погибших в таких ДТП выросло в два раза, количество самих ДТП - почти в три раза. Было травмировано 432 ребенка в возрасте младше 16 лет.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагает собирать паспортные данные пользователей, которые берут в прокат электросамокаты, и ввести передачу в ГИБДД данных о геолокации и скорости передвижения электросамокатчиков.

Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения.