В РПЦ собрались регламентировать работу священников-блогеров

Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) заявил, что самовыражение клириков Русской православной церкви, ведущих активную деятельность в блогах и социальных сетях, может быть отдельно регламентирована.

Это будет своего рода знаком качества, признанием того, что их позиция не противоречит общецерковной, сообщил в разговоре с ТАСС владыка. По его словам, в Синодальный миссионерский отдел уже неоднократно поступали запросы о том, чтобы как-то регламентировать деятельность священнослужителей в социальных сетях. Чтобы было понятно, кто действительно осуществляет церковную миссию, действуя по благословению священноначалия, а кто просто самовыражается, ведет некую деятельность, может быть, не запрещенную законом, но и не связанную напрямую с пастырским служением.

Напомним, ранее выяснилось, что РПЦ запускает общецерковную краудфандинговую платформу "Поможем". С ее помощью любые благотворительные проекты при заведениях, относящихся к церкви, смогут собирать средства. Глава Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил журналистам, что на платформе будут публиковаться запросы от проверенных организаций, жертвователь может быть уверен, что деньги не пойдут мошенникам.

Сейчас при российских приходах и других церковных организациях существует около тысячи гуманитарных проектов самого разного толка: это приюты для стариков и беременных женщин, центры сбора гуманитарной помощи, реабилитационные центры для людей с зависимостями, в них работают несколько десятков тысяч человек, заявил помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.