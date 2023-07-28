В Воронеже на даче у пенсионерки раскопали схрон с боеприпасами

В Воронеже на даче у пенсионерки нашли схрон боеприпасов.

Тайник обнаружили рабочие, которые вели ремонт на участке у 57-летней Любови в СНТ "Нефтяник-2". Работники увидели под грядками подозрительные предметы, вызвали полицию.

В итоге на месте инцидента изъяли десять ручных гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), столько же тротиловых шашек и два брикета взрывчатого вещества, передает Shot. Экспертиза уже установила, что все предметы произведены промышленным способом и являются взрывоопасными.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте взрывных устройств.