28 Июля 2023
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Происшествия Воронежская область
Фото: 86.mvd.ru

В Воронеже на даче у пенсионерки раскопали схрон с боеприпасами

В Воронеже на даче у пенсионерки нашли схрон боеприпасов.

Тайник обнаружили рабочие, которые вели ремонт на участке у 57-летней Любови в СНТ "Нефтяник-2". Работники увидели под грядками подозрительные предметы, вызвали полицию.

В итоге на месте инцидента изъяли десять ручных гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), столько же тротиловых шашек и два брикета взрывчатого вещества, передает Shot. Экспертиза уже установила, что все предметы произведены промышленным способом и являются взрывоопасными.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте взрывных устройств.

Теги: дача, пенсионерка, схрон, боеприпасы


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