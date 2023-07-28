Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы

Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям страны запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

В начале июня Осьмаков разослал сотрудникам Минпромторга распоряжение с запретом на использование мобильных устройств Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля. Следом за Минпромторгом подобные запреты начали вводить и другие ведомства и государственные корпорации, например, Ростех.

В то же время далеко не все чиновники оказались готовы отказаться от iPhone, что было очень заметно на Петербургском экономическом форуме. Причем в момент проведения ПМЭФ уже появилась информация о возможном внедрении в устройства шпионского софта.