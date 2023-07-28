28 Июля 2023
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Фото: t.me/faridaily24

Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы

Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям страны запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

В начале июня Осьмаков разослал сотрудникам Минпромторга распоряжение с запретом на использование мобильных устройств Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля. Следом за Минпромторгом подобные запреты начали вводить и другие ведомства и государственные корпорации, например, Ростех.

В то же время далеко не все чиновники оказались готовы отказаться от iPhone, что было очень заметно на Петербургском экономическом форуме. Причем в момент проведения ПМЭФ уже появилась информация о возможном внедрении в устройства шпионского софта.

Теги: минпромторг, iphone, рекомендации


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