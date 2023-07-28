"Баден-Баден" приостановил свою деятельность на Шарташе до снятия всех ограничений

"Баден-Баден" на Шарташе закрывается для посетителей на время действия ограничений. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте" "Шарташ Пляж".

"Уважаемые гости, Центр досуга и отдыха "Шарташ Пляж" приостановил свою деятельность. Спасибо всем, кто посетил нас, и будем с нетерпением ждать новой встречи с вами!" - говорится в сообщении.

Напомним, решением суда ИП Кононову Е.В. (Евгений Кононов - владелец "Баден-Баден") запретили эксплуатировать объекты, возведенные на улице Отдыха на Шарташе. Кононов также не может передавать права или совершать любые другие сделки в отношении участков, где находится "Шарташ Пляж". После этого бизнесмен снова обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер на улице Отдыха.

В этот раз суд пошел навстречу ответчику и снял ограничения с объектов, не относящихся к категории "капитальное строительство". К ним относятся и бассейны.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые прокомментировал ситуацию с закрытием бассейнов "Баден-Баден" на Шарташе. По его словам, ничего плохого в самом проекте нет, однако Кононов сильно поторопился, желая успеть к летнему сезону.