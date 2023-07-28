В Челябинске лидера ОПГ осудили за незаконную организацию азартных игр

В Челябинске осудили одного из организаторов преступной группы, специализирующейся на проведении азартных игр. Мужчину приговорили 3,5 годам в колонии строгого режима.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в числе многочисленных членов преступной группы. Они уже привлечены к уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр с наказанием в виде судебных штрафов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина оказался одним из восьми организаторов преступного бизнеса. Остальные лидеры в настоящий момент находятся на скамье подсудимых.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. они организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования. В результате был извлечен доход в размере более 220 млн рублей.