Линзы Johnson&Johnson не внесут в перечень параллельного импорта

Контактные линзы американской компании Johnson & Johnson, которые продаются в России под брендом Acuvue, решили не вносить в перечень параллельного импорта. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает РИА Новости.

По его словам, после заявления ведомства о внесении бренда в перечень параллельного импорта компания буквально на следующий день выступила с заявлением о продолжении поставок.

В мае американская компания сначала начала предупреждать дистрибьюторов и партнеров в России о прекращении поставок контактных линз популярного бренда Acuvue, а затем опровергла свое же решение. В то же время россияне сообщали о росте цен на контактные линзы или об их исчезновении с прилавков.