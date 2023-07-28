28 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В тюменском люкс-отеле изнасиловали подростка

Центральный районный суд Тюмени арестовал 32-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании подростка, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении несовершеннолетнего).

Сообщается, что взрослый мужчина познакомился с 16-летним подростком в интернете и пригласил его в один из тюменских отелей. Там он посягал на половую неприкосновенность подростка. По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября 2023 года.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что мать попыталась спасти сына - она забеспокоилась, когда он долго не приходил домой и ей помогли обнаружить его местонахождение по геолокации. Сотрудники отеля не дали ей пройти, заявив, что никаких несовершеннолетних у них нет. Показать камеры, чтобы мама смогла опознать сына, отказались.

Мужчина неоднократно судим — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство.

Теги: подросток, изнасилование, арест, отель


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