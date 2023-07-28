WP: США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Вашингтон не пригласит президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре этого года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц.

В Кремле пока не комментируют ситуацию. "Речь о возможной поездке Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Организация АТЭС была создана в 1989 году, Россия присоединилась к ней в 1998 году.