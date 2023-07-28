28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Я не чувствую ответственности". Детский омбудсмен Мороков высказался о смерти Далера и избиениях в школах

Свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков дал очередное неоднозначное интервью в прямом эфире ОТВ, где прозвучал ряд весьма спорных заявлений. В их числе тема смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга, предполагаемые изнасилования в спецшколе №124, а также избиение детей педагогами. Во всех случаях уполномоченный по правам ребенка вступился за взрослых и отказался от своей ответственности.

По словам Морокова, педагог может, а в некоторых случаях, видимо, и должен поднимать руку на ребенка. Это касается моментов, когда школьник напрямую оскорбляет преподавателя. В качестве аргумента омбудсмен заявил, что испокон веков женщина отвечала на оскорбления пощечиной, и только так "негодяй" поймет, как нельзя себя вести.

"Расскажу историю, которая не дает мне покоя. Года полтора назад произошла ситуация, получившая общественный резонанс, когда молодой человек, восьмиклассник, что-то говорит учителю и та дает ему пощечину. Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, конечно, с точки зрения педагогической этики (бить нельзя) ни в коем случае. А давайте с другой стороны развернем эту ситуацию. Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной. Вспомните, всегда так было. И только мы начинаем на него писать, он запомнит на всю жизнь, что можно (бить женщину - прим.ред.) - "на меня только напишут". А когда его резко, как негодяя, не как ребенка (показывает замах рукой). Он должен знать, что женщину оскорблять нельзя ни в коем случае. Хоть ты маленький, хоть ты большой. Но я не утверждаю, мне эта ситуация не дает покоя", - заявил Мороков.

На его слова журналистка отметила, что у нее есть язык и ноги, а потому она всегда может попробовать урегулировать ситуацию словами или просто развернуться и уйти, однако омбудсмен настаивал на своем. Остается вопрос о профессионализме: есть ли пол у педагога, когда он на рабочем месте, а также имеет ли это значение, когда речь заходит о воспитании будущего поколения в стенах учебного заведения.

Были затронуты и более громкие инциденты. Одним из них стала смерть 6-летнего Далера, чью опекуншу обвиняют в истязании, мошенничестве и убийстве ребенка. Напомним, что весь Екатеринбург на протяжении нескольких дней искал ребенка, чтобы выяснить, что он уже полгода как мертв - тело нашли в сумке, которая была спрятана в гараже, арендуемом опекуншей мальчика. Тогда же и выяснилось, что последний раз органы опеки приходили с проверкой в семью, когда Далера уже не было в живых, однако отсутствие малолетнего никого не смутило.

Игорь Мороков отказывался комментировать эту ситуацию, однако позднее заявил, что к смерти привела халатность окружающих и всех органов, ответственных за жизнь ребенка. А вот кто должен контролировать работу ответственных органов решил не уточнять. В интервью омбудсмен отметил, в чем именно заключалась проблема.

"Да, с точки зрения формальностей, вопросов к органам опеки нет. Но есть вопросы, связанные с организацией межведомственного взаимодействия. Вот здесь, мне кажется, органы опеки должны выступать как оператор всего этого взаимодействия (между детским садом, больницей, полицией и т.д. - прим. ред.) В данном случае этого не было", - заявил омбудсмен.

Была затронута и тема спецшколы №124, в которой якобы насиловали детей в качестве наказания. По словам сбежавшего оттуда подростка, придумал такую пытку один из педагогов. Директор школы якобы тоже была в курсе, а узнав о том, как 12-летнего мальчика изнасиловали орально, якобы пристыдила ребенка при остальных воспитанниках, заявив, что тот мог просто откусить половой орган. Детский омбудсмен заявил, что не чувствуют на себе ответственности за происходящее в таких школах и семьях, как у Далера.

"Я не чувствую за собой ответственности. Все, что касается моей работы, регламентировано законом, я считаю, что я выполняю. Я хочу обратить внимание тех, кто является руководителями учреждений, где все это происходило. Контроль, управленческие решения — за ними", - отметил омбудсмен, опять же не уточнив, кто должен контролировать руководителей таких учреждений.

Напомним, что в случае спецшколы, Мороков встал на сторону директрисы, заявив, что давно знаком с ней и ее профессионализмом. О детях он сказал просто - трудные подростки, растущие в неблагополучном окружении, которые могли соврать.

Как выяснилось, это далеко не первый раз, когда детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков якобы игнорирует проблемы детей. После новости о насилии над детьми в спецшколе №124, на уполномоченного по правам ребенка пожаловался выпускник спецучилища в Рефтинском Артем Кардапольцев, ставший одной из жертв насилия в скандальной истории 2016 года. По его словам, когда в учреждение приехал Мороков - стало еще хуже. После обещаний помочь, тогда еще подростка Артема привели к замдиректора, который слово в слово пересказал все, что ребенок доверил своему "спасителю", после чего снова избил воспитанника.

Не стал "спасителем" Мороков и для семьи из Екатеринбурга, ребенка которой хотели направить в детский сад для умственно-отсталых из-за диагноза "аутизм". По словам родителей, сотрудники медучреждений были совершенно некомпетентны, игнорировали заключения врачей и педагогов, ну а детский омбудсмен вместо помощи просто прислал очередную отписку с рекомендацией обратиться в Минздрав. Тем самым, утверждает мать мальчика, он подписал ее ребенку "волчий билет".

Каждый раз в разговоре с Накануне.RU Игорь Мороков утверждал, что та или иная проблема не попадает под его ответственность. Интересно, что его коллега - уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, свободно решает аналогичные ситуации в рамках своих полномочий.

После инцидента в спецшколе №124 исполнительный директор "Всероссийской федерации школьного спорта" по Свердловской области Максим Чванов обратился в администрацию президента с жалобой на Игоря Морокова. И это был далеко не единственный случай.

Теги: Мороков, омбудсмен, дети, Далер, избиение, школа


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