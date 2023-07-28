В свердловской колонии перехватили квадрокоптер с запрещенными предметами

В колонию строгого режима на Среднем Урале пытались доставить запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Его удалось перехватить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, поздним вечером 27 июля в районе изолированного участка отряда №6 ИК-52 на высоте около 100 метров был обнаружен квадрокоптер. Сотрудниками колонии при обследовании изолированного участка отряда и прилегающей территории был найден сверток белого цвета, перемотанный скотчем. Вероятно, его-то и сбросил коптер.

Внутри лежали сотовый телефон, дисплей для сотового телефона и сим-карта сотового оператора. Кому именно предназначалась данная "посылка", неизвестно.

Как добавили в свердловском ГУФСИН, в прошлом году в ИК-52 пытались доставить наркотики в консервированных ананасах.