28 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В свердловской колонии перехватили квадрокоптер с запрещенными предметами

В колонию строгого режима на Среднем Урале пытались доставить запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Его удалось перехватить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, поздним вечером 27 июля в районе изолированного участка отряда №6 ИК-52 на высоте около 100 метров был обнаружен квадрокоптер. Сотрудниками колонии при обследовании изолированного участка отряда и прилегающей территории был найден сверток белого цвета, перемотанный скотчем. Вероятно, его-то и сбросил коптер.

Внутри лежали сотовый телефон, дисплей для сотового телефона и сим-карта сотового оператора. Кому именно предназначалась данная "посылка", неизвестно.

Как добавили в свердловском ГУФСИН, в прошлом году в ИК-52 пытались доставить наркотики в консервированных ананасах.

Теги: квадрокоптер, колония, посылка, ГУФСИН


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