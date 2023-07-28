Бастрыкин потребовал доклад после жалоб жителей на новые правила застройки Челябинска

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад после жалоб жителей на новые правила застройки и землепользования Челябинска.

Горожане считают, что новые правила застройки позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. В результате могут быть уничтожены городской бор, интернат для детей с ДЦП, школа олимпийского резерва.

"Кроме того, в своем обращении жители сообщают, что администрация города Челябинска действует в интересах застройщиков, не позволяя жителям принимать участие в общественной жизни города", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, но прокурором было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Сейчас оно обжалуется.

Напомним, в Челябинске публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города перенесли на 10 августа. Они должны были состояться 27 июля. Такое решение было принято в связи с высокой активностью жителей Челябинска. В комиссию было подано порядка 800 обращений.