Япония запретила экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Правительство Японии запретило экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также с гибридными двигателями.

В черный список также попали покрышки для грузовых транспортных средств. Ограничения вступят в силу 9 августа, передает ТАСС. Меры введены в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, сообщает агентство Kyodo. Японские машины в настоящий период представляют из себя одну из основных статей экспорта в Россию.