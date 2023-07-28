Проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции вскоре направят Путину

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о том, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве, и в ближайшее время будет направлен президенту РФ Владимиру Путину.

Документ предполагает возможность открывать рублевые и валютные спецсчета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции, а перечень этой продукции будет определяться правительством, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент CITIC Foundation for Reform and Development Studies Кун Дань при обсуждении на ПМЭФ возможности дедолларизации в мире объяснил причины нового тренда. По его словам, в результате глобального тренда дедолларизации произойдет изменение в глобальной расстановке сил и трансформация однополярного мироустройства, где главенствуют США. Переход на расчеты в национальных валютах заметно ускорился, констатировал спикер из Китая.

"С 2022 г. в восемь раз стал больше объем расчетов в рублях и юанях в китайско-российской торговле. Все больше заметна тенденция снижения роли доллара в экспортных расчетах в Европе, Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжает снижаться доля доллара в мировых резервных активах", - заявил Кун Дань.