Жители Чечни моложе 30 лет могут получить загранпаспорт только с согласия родственников

Жители Чечни моложе 30 лет могут получить загранпаспорт только в присутствии родственников, в противном случае МВД отказывает в выдаче документа, сообщает правозащитный проект СК SOS (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) со ссылкой на адвоката Александра Немова. Он, в свою очередь, получил ответ от республиканского МВД на свой запрос.

В полиции объясняют практику решением антитеррористической комиссии от 2015 года.

"Было вынесено решение о выдаче заграничных паспортов молодым людям до 30 лет производить в присутствии и согласии их родителей или близких родственников о том, что цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации на постоянной основе", - сообщили в чеченской полиции. В ведомстве не стали уточнять, как эта практика соотносится с Конституцией и другими федеральными законами.

Ранее стало известно о намерении властей Ингушетии запретить регистрацию браков без справки об отсутствии у жениха и невесты ВИЧ, а также без справки от нарколога.