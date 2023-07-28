В Перми произошло несанкционированное срабатывание систем оповещения населения

В Перми произошло срабатывание систем оповещения. Предупреждения прозвучали в некоторых районах города.

В telegram-канале "ЧП Пермь" опубликовали видеоролики срабатывания системы оповещения. Голос предупреждает: "Внимание! Вооруженное нападение. Внимание! Эвакуация, заложена бомба". По словам очевидцев, это происходит два дня подряд в микрорайоне Садовый.

О срабатывании системы оповещения (звук сирени) сообщают также жильцы дома на ул. Тургенева, 33.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю сообщили Накануне.RU о несанкционированном включении системы оповещения по ул. Макаренко, 21.

"В 08.55 28 июля 2023 года в ЕДДС Перми из ЦОВ края поступила информация о том, что по ул. Макаренко, 21 (МР) заявитель в районе конечной остановки слышит, что кто-то говорит в мегафон "Внимание вооруженное нападение" на протяжении 20 мин. По информации ОД ПГУГЗ – сотрудник по ГО и ЧС лицея № 9 по ул. Макаренко, 25, несанкционированно проводит проверку оповещения", - пояснили в ведомстве.