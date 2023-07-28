На Урале домашняя собака напала на 5-летнюю девочку

В уральском городе Серов девочка серьезно пострадала после нападения на нее собаки. В обстоятельствах разбираются прокуратура и полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 27 июля: на 5-летнюю девочку во дворе дома набросилась домашняя собака. В результате ребенок получил укушенные раны лица. Известно, что девочка приехала в гости к бабушке.

Согласно пояснениям мамы ребенка, во дворе ее муж был вместе с дочерью, там же на цепи сидела домашняя собака. Когда супруг отошел в дом, то услышал плач девочки. Вернувшись, мужчина увидел на лице дочери укушенные раны.

Утверждается, что раньше собака не проявляла агрессии по отношению к детям. Пострадавшую девочку доставили в больницу в Екатеринбург для оказания медицинской помощи. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, которую сейчас проводят органы полиции.